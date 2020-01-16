İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Avrupa, nükleer anlaşmayı Trump'a sattı"

16.01.2020 13:45 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:50

İran Dışişleri Bakanı Zarif yaptığı açıklamada, Avrupa'nın nükleer anlaşma konusunda ABD'ye teslimiyetini eleştirerek, "Onlar Trump'ın gümrük vergilerinden kurtulmak için nükleer anlaşmayı sattı" dedi.



İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif İngiltere, Almanya ve Fransa'dan oluşan 3 Avrupa ülkesinin nükleer anlaşmadaki ihtilafların halledilmesi için yeniden bir mekanizma kurulması girişimlerine tepki göstererek onların ABD'ye teslim olduklarını söyledi.



Zarif bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Onların teslim oldukları -Avrupa'nın ABD karşısında- teyit edilmiş oldu. Onlar Trump'ın gümrük vergilerinden kurtulmak için nükleer anlaşmayı sattı" dedi.



Zarif açıklamasının devamında, "Dostlarım bunun bir faydası yok. Siz sadece onun iştahını kabarttınız. Okul yıllarınızda sizlere zorbalık yapan çocukları hatırlıyor musunuz" ifadelerini kullandı.



Zarif, Avrupa'nın nükleer anlaşma konusunda bağımsız karar verebilmekten yoksun olmasını eleştirerek, "Eğer şerefinizi satmak istiyorsanız buyurun ama ahlaki ve kanuni olarak görünmeyi bırakın. Sizler buna sahip değilsiniz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA