İran Dışişleri Bakanı Zarif: "ABD yaptırım bağımlılığından kurtulmalı"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'a yönelik yaptırım alışkanlığından vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'a yönelik yaptırım alışkanlığından vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı, ABD tarafından kara listeye alınan İslam Devrim Muhafızları'nın elit yabancı paramiliter ve casusluk kolu olan Kudüs Gücü'nü destekledikleri gerekçesiyle İran Petrol Bakanlığı, Ulusal İran Petrol Şirketi (NIOC) ve Ulusal İran Tanker Şirketi ile İran Petrol Bakanı Bijen Zengene dahil 8 isme yaptırım uygulama kararı aldığını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ABD'nin İran Petrol Bakanlığına yönelik son yaptırımlarına tepki gösterdi. Zarif, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarında başarılı olamadığına işaret ederek, "ABD yaptırımlara bağımlı olduğunu artık itiraf etmeli. İran'a yönelik ekonomik savaşı arttırdıkça ABD etkisini kaybediyor" ifadesini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırım alışkanlığından vazgeçmesi gerektiğini belirten Zarif, "Milli Güvenlik Yardımcısının söylediği gibi ABD, İran'a yönelik elindeki tüm yaptırım gücünü kullandı. ABD, artık yaptırımlardan vazgeçmeli" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı