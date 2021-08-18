İran Dışişleri Bakanı Zarif: "ABD ve NATO Afganistan'ı kendi çıkarları için işgal ettiklerini ispat ettiler"
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İran Dışişleri Bakanı Zarif: "ABD ve NATO Afganistan'ı kendi çıkarları için işgal ettiklerini ispat ettiler"

İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'ABD ve NATO Afganistan'ı kendi çıkarları için işgal ettiklerini ispat ettiler'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ve NATO'nun Afganistan'da kendi çıkarları peşinde olduklarını ve hiçbir hedeflerine ulaşamadıklarını belirterek, "ABD ve NATO Afganistan'ı kendi çıkarları için işgal ettiklerini ispat ettiler" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ve NATO'nun Afganistan'da kendi çıkarları peşinde olduklarını ve hiçbir hedeflerine ulaşamadıklarını belirterek, "ABD ve NATO Afganistan'ı kendi çıkarları için işgal ettiklerini ispat ettiler" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve NATO'nun Afganistan'da hedeflerine ulaşamadıklarını belirtti. Zarif, "ABD ve NATO Afganistan'daki demokrasi ve terör ile mücadele iddialarının aksine kendi çıkarları peşindeydiler. Ancak hedeflerine ulaşamadılar" ifadelerini kullandı. Afganistan'ın ABD ve NATO tarafından işgal edildiğini belirten Zarif, "Tüm o terör ile mücadele ve demokrasi söylemlerinin aksine ABD ve NATO Afganistan'ı kendi çıkarları için işgal ettiklerini ispat ettiler. ABD ve NATO Afganistan'daki durumu telafi etmelidir" ifadesini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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