İran Dışişleri Bakanı Zarif: "ABD ve İsrail'in nükleer silahları bölgemizi tehdit ediyor"
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İran Dışişleri Bakanı Zarif: "ABD ve İsrail'in nükleer silahları bölgemizi tehdit ediyor"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin dünyada atom bombası kullanan tek ülke olduğuna dikkati çekerek, ABD ve müttefiki İsrail'in sahip olduğu nükleer silahların Orta Doğu bölgesini tehdit ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif:
06.08.2020 14:03 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:23

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin dünyada atom bombası kullanan tek ülke olduğuna dikkati çekerek, ABD ve müttefiki İsrail'in sahip olduğu nükleer silahların Orta Doğu bölgesini tehdit ettiğini belirtti.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin 6 ve 9 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası atmasının 75'inci yılında nükleer silah tehdidine vurgu yaptı.

ABD'nin dünyada atom bombası kullanan tek ülke olduğunu hatırlatan Zarif, "ABD, 75 yıl önce bugün nükleer silahları sivillere karşı kullanan tek ülke olmanın kötü şöhretini elde etti. Bugün, ABD ve İsrail'in nükleer silahları bölgemizi tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Zarif, nükleer silahların ve "karşılıklı kesin yıkım doktrini" veya "dehşet dengesi" adı verilen nükleer silahlara sahip olan ülkelerin izlediği stratejinin ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.

ABD, 1939-1945 yıllarındaki İkinci Dünya Savaşı'nın son yılında Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası atmıştı. Dünyada ilk kez atom bombası kullanan ülke olarak tarihteki yerini alan ABD'nin bu saldırılarında en az 140 bin kişi hayatını kaybetmişti. Japonlar ise iki şehirdeki ölümlerin toplamda 500 bine yakın olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları (2)
6789: abd rusya kanada nato zalimleri heps nükleer silahlı ülkeler avrupada gizli nükleer güçtür tüm dünyayı tehlikeye atıyor rabbimin kahhar ismi hürmetine daha nicesi sayısız sınırsız virüsler salgınlar dünya zalimlerine yayılsın inşallah amin
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6789: allahımdan dilerim tüm dünya mazlum ülkelerinin ahı abd kanada halkında ve ordularında rabbimin kahhar ismi hürmetine çıkar inşallah amin rabbimden dilerim daha nicesi sayısız sınırsız virüsler salgınlar dünyaya yayılsın inşallah amin
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