İran Dışişleri Bakanı Zarif: "ABD İran'ın dostlarına baskı uyguluyor" İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'ın dostlarına baskı uyguladığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'ın dostlarına baskı uyguladığını söyledi.

Zarif, Meclis Genel Kurulunda milletvekillerinin dış siyasetle ilgili sorularını yanıtladı.??

Bölgede Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Irak ve Pakistan ile çok iyi ilişkilere sahip olduklarını belirten Zarif, "ABD, ekonomik savaş dayatmak istiyor. İran'ın dostlarına baskı uyguluyor ve bölgedeki çıkarlarını hedef alıyor." ifadesini kullandı.

Zarif, Türkiye, Rusya ve İran'ın tesis ettiği Astana sürecinin de Suriye'de huzuru sağlayan tek girişim olduğunu söyledi.

ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Zarif, kendisinin Süleymani ile bölgede koordineli çalıştığının altını çizdi.

Zarif, "ABD, liberal, reformist, muhafazakar, devrimci ve devrim karşıtı tanımıyor. İsrail de öyle. Bunlar İran'a karşıdır. ABD (İran'daki) sistemi etkisiz hale getirmeyi ve halkı hükümetten ayırmayı amaçlıyor." diye konuştu.

Kürsüyü terk etmek istedi

Bazı milletvekillerinin "Zarif yalan söylüyor" diye çıkış yapması üzerine, İranlı Bakan kürsüyü terk etmek istedi ancak Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın müdahalesiyle kürsüde kalarak konuşmayı sürdürdü.

Zarif, milletvekillerinin suçlamaları karşısında kendisini İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den aldığı desteği hatırlatarak savundu. Zarif, İran anayasasına göre ülkenin dış siyasetini belirleyenin de Hamaney olduğunu hatırlattı.

Kaynak: AA