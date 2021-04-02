Son dakika haberleri | İran Dışişleri Bakanı Zarif: "ABD ile müzakere gereksiz"
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Son dakika haberleri | İran Dışişleri Bakanı Zarif: "ABD ile müzakere gereksiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri | İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'ABD ile müzakere gereksiz'

Edinilen son dakika gelişmesine göre İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 6 Nisan Salı günü Viyana'da yapılacak nükleer anlaşmaya geri dönüş toplantısında ABD ile hiçbir şekilde görüşme olmayacağını belirterek, "ABD ile müzakere gereksiz" dedi.

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 6 Nisan Salı günü Viyana'da yapılacak nükleer anlaşmaya geri dönüş toplantısında ABD ile hiçbir şekilde görüşme olmayacağını belirterek, "ABD ile müzakere gereksiz" dedi.

ABD'nin, İran ile nükleer anlaşmaya dönüşünü ele almak üzere 4+1 ülkeleri ile online gerçekleştirilen görüşmenin ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'ten konuya ilişkin açıklama geldi. Zarif, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasında herhangi bir müzakerenin olmayacağını belirtti. Zarif, 6 Nisan Salı günü Viyana'da yapılması planlanan nükleer anlaşmaya geri dönüş toplantısına ABD'nin de katılacağını açıklamasına yönelik, "ABD ile hiçbir şekilde görüşme olmayacak, müzakereler gereksiz" ifadesini kullandı. Zarif, Viyana'da yapılacak toplantının ABD yaptırımlarının kaldırılması ve buna karşılık İran'ın da tekrar taahhütlerine geri dönmesi ile alakalı olacağını belirtti.

"ABD'NİN YER ALDIĞI HİÇBİR TOPLANTIDA BİZ BULUNMAYACAĞIZ"

Viyana'da yapılacak toplantıda İran heyetini temsil edecek olan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi de görüşmede ABD'nin de bulunmasına yönelik değerlendirmesinde, "ABD'nin yer aldığı hiçbir toplantıda biz bulunmayacağız" ifadesini kullanmıştı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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