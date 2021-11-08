İran Dışişleri Bakanı, Viyana'daki görüşmelerde ülkesinin ticari ilişkilerinin normalleştirilmesini istedi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak nükleer müzakerelerde ülkesinin ticari ilişkilerinin normalleşmesinin sağlanması gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve nükleer anlaşma müzakereleri ele alındı.

Bazı tarafların ABD'nin adımları karşısında sessiz kalarak mevcut durumun meydana gelmesine neden olduğunu savunan Abdullahiyan, "İran ile ticari ilişkilerin normalleşmesi karşı tarafın nükleer anlaşmada kabul ettiği bir taahhüttür. Bu mesele Viyana'daki müzakerelerde tam olarak sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, Viyana'daki müzakerelerin başarılı olmasının, tüm tarafların taahhütlerine dönmesine, müzakerelerden çıkan sonucun uygulanması konusunda sunulacak güvenceye ve karşı tarafın atacağı adımların doğrulanabilir olmasına bağlı olduğunu savundu.

İranlı Bakan, İngiltere'den ülkeye olan borcunu ödemesini istedi

İngiltere'nin İran'a olan borcunu mümkün olan en kısa sürede ödemesini isteyen Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artması ve iş birliğinin gelişmesinin Londra'nın atacağı adımlara bağlı olduğunu kaydetti.

Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ticari anlaşmaların büyük bölümünün nükleer anlaşmadan sonra gerçekleşmediğini de sözlerine ekledi.

İngiliz Bakan Truss da nükleer anlaşma müzakerelerinin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 3 Avrupa ülkesinin müzakerelerde ilerleme sağlanması konusunda ciddi olduğunu aktardı.

Görüşmede ayrıca Afganistan'daki gelişmeler ve iki ülke arasındaki konsolosluk işleri de ele alındı.

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