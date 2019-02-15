İran Dışişleri Bakanı: Suriye'de Türkiye'nin Güvenlik Kaygıları Dikkate Alınmalı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye savaşını bitirmek konusunda Ankara, Tahran ve Moskova'nın girişimlerinin başarılı olduğunu söyledi. NBC'nin sorularını cevaplandıran Zarif, Türkiye'nin bölgedeki güvenlik kaygılarını dikkate alarak bir uzlaşıya varılabileceğini kaydetti.