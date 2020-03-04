İran Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşı ile İdlib'deki durumu görüştü
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İran Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşı ile İdlib'deki durumu görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la İdlib meselesini konuştu.

04.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:02
İran Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşı ile İdlib'deki durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la meselesini konuştu.

Fars Ajansı'na göre, Zarif, Lavrov'la telefonda Suriye'deki son durum ve İdlib'le ilgili gelişmeler hakkında fikir alış verişinde bulundu.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerini de değerlendiren bakanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusunu da ele aldı.

Kaynak: AA

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