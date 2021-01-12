İran Dışişleri Bakanı, Pompeo'nun "El-Kaide'nin yeni karargahı İran" iddiasını "hayal ürünü" diyerek reddetti
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İran Dışişleri Bakanı, Pompeo'nun "El-Kaide'nin yeni karargahı İran" iddiasını "hayal ürünü" diyerek reddetti

12.01.2021 20:33 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:37
İran Dışişleri Bakanı, Pompeo'nun

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, terör örgütü El-Kaide'nin yeni ana karargahının İran olduğunu iddia eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu "savaş kışkırtıcılığıyla" suçlarken, iddiaları "hayal ürünü" olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, terör örgütü El-Kaide'nin yeni ana karargahının İran olduğunu iddia eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu "savaş kışkırtıcılığıyla" suçlarken, iddiaları "hayal ürünü" olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pompeo'nun Tahran ile El-Kaide'yi ilişkilendiren iddialarına cevap verdi.

Pompeo'nun, Nisan 2019'da Teksas A&M Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Ben CIA direktörüydüm. Yalan söyledik, aldattık ve çaldık." ifadelerine atıf yapan Zarif, "Bay yalan söyledik, aldattık ve çaldık, feci kariyerini daha fazla savaş kışkırtıcı yalanlarla acınası bir şekilde bitiriyor. Kimse kanmaz. 11 Eylül'deki teröristler Pompeo'nun Orta Doğu'daki favori duraklarından geldi. Hiçbiri İran'dan değil." ifadelerini kullandı.

Zarif, Pompeo'nun iddialarını ise "hayal ürünü" diyerek reddetti.

ABD'nin The New York Times gazetesi, 14 Kasım 2020'de ismi açıklanmayan istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde, terör örgütü El Kaide'nin iki numaralı isminin İran'da ABD adına hareket eden İsrail ajanları tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürüldüğünü iddia etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın El Kaide terör örgütüne İran içinde yeni harekat merkezleri kurmasına izin verdiğini öne sürerek, El Kaide'nin İran'daki 5 elebaşını "Özel Küresel Terörist" listesine aldıklarını duyurmuştu.

Pompeo, İran'ın El Kaide'nin "yeni ana karargahı" olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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