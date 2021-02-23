İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, Türkiye alehine açıklama yaptığı iddiası
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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, Türkiye alehine açıklama yaptığı iddiası

23.02.2021 15:30 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:38
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, Türkiye alehine açıklama yaptığı iddiası

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in "Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığını reddettikleri" yönünde açıklamada bulunduğu iddia edildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada iddia yalanlanırken, "Bu sözler temelsizdir ve cevabı hakkedecek ciddiyetten yoksundur." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda Zarif'in, "Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığını reddediyor ve bu yöndeki politikasını yanlış buluyoruz." ifadelerini kullandığı iddia edilmişti. Bu iddia başka basın organları tarafından da kullanılmış ve sosyal medyada yayılmıştı.

''BUZ SÖZLER TEMELSİZDİR''

İran Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirinin sorusu üzerine Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen ifadelerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Zarif'in söylediği iddia edilen sözlerle ilgili, "Bu sözler temelsizdir ve cevabı hakkedecek ciddiyetten yoksundur." ifadeleri kullanıldı.

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, Türkiye alehine açıklama yaptığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
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İran Dışişleri Bakanı Zarif'in "Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığını reddettikleri" yönünde açıklamada bulunduğu iddia edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada iddia yalanlanırken, "Bu sözler temelsizdir ve cevabı hakkedecek ciddiyetten yoksundur." ifadelerine yer verildi.

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