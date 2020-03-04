İran Dışişleri Bakanı'ndan koronavirüsle ilgili telefon diplomasisi
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İran Dışişleri Bakanı'ndan koronavirüsle ilgili telefon diplomasisi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Pakistan, Avusturya, Norveç ve İsviçreli mevkidaşlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını görüştü.

04.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:48
İran Dışişleri Bakanı'ndan koronavirüsle ilgili telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, , Avusturya, Norveç ve İsviçreli mevkidaşlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre Zarif, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Norveç Dışişleri Bakanı Eriksen Soreide ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile yaptığı telefon görüşmelerinde Kovid-19 salgını ve İran'ın aldığı tedbirleri değerlendirdi.

Zarif, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile ayrıca Afganistan'daki gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

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