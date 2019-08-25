iran dışişleri bakanı muhammed cevad zarif, biarritz'e gitti

25.08.2019 17:45

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, G7 Zirvesinin yapıldığı Biarritz kentine gittiğini duyurdu.

Seyyid Abbas Musevi, Zarif'in, G7 Zirvesi'nin yapıldığı Biarritz kentine gittiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Musevi, "Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine, Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed Cevad Zarif, G7'nin yapıldığı Biarritz'e, Fransa ve İran cumhurbaşkanları arasındaki yakın zamanda yapılan girişimleri sürdürmek için gitti. Bu ziyarette, ABD delegasyonu ile toplantı veya müzakere yapılmayacaktır" dedi.

Kaynak: DHA