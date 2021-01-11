İran Dışişleri Bakanı, mali kaynaklarını bloke eden Güney Kore'nin imajının olumsuz etkilendiği söyledi
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İran Dışişleri Bakanı, mali kaynaklarını bloke eden Güney Kore'nin imajının olumsuz etkilendiği söyledi

11.01.2021 19:59 | Son Güncelleme: 11.01.2021 20:12
İran Dışişleri Bakanı, mali kaynaklarını bloke eden Güney Kore'nin imajının olumsuz etkilendiği söyledi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Güney Kore bankalarının tutumu nedeniyle halkın bu ülkeye bakışının ciddi bir şekilde olumsuz etkilendiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Güney Kore bankalarının tutumu nedeniyle halkın bu ülkeye bakışının ciddi bir şekilde olumsuz etkilendiğini belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cevad Zarif, İran'ın, Basra Körfezi'nde Güney Kore bandıralı bir petrol tankerine el koymasının ardından müzakerelerde bulunmak üzere başkent Tahran'a gelen Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Çe Cong-Kong başkanlığındaki heyet ile görüştü.

Zarif, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin önündeki en önemli engelin Güney Kore bankalarında İran'a ait mali kaynakların bloke edilmesi olduğunu kaydederek, Seul hükümetinin en kısa sürede gerekli adımları atmasını istedi.

Kovid-19'un sağlık ve ekonomi açısından sonuçları göz önüne alındığında, iki ülke arasındaki ilişkilerin temel önceliğinin bu kaynaklara erişim sağlamak olduğunu ifade eden Zarif şöyle konuştu:

"Güney Kore bankalarının yasa dışı tutumu, İran halkının Güney Kore'ye karşı genel kanaatini şiddetli bir şekilde olumsuz etkiledi ve bu ülkenin imajını ciddi bir şekilde zedeledi. Bu nedenle, İranlı milletvekilleri, sorunun en kısa sürede çözüme kavuşması konusunda yasal haklarını vurguluyor."

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Çe ise ülkesinin çözüm iradesini vurgulayarak, "Seul, bu kaynaklara erişim sağlanması için elinden geleni yapacak." dedi.

Alıkonulan petrol tankeri

Öte yandan, Güney Koreli siyasetçi el konulan petrol tankerine ilişkin sorunun çözümüne hız verilmesi çağrısında bulundu.

Zarif ise konu ile ilgili, "Güney Kore gemisi Basra Körfezi'nin sularını kirletmesi nedeniyle alıkonuldu. Bu nedenle, sadece yasal ve adli kararlar çerçevesinde incelenen teknik bir konudur. Doğal olarak, hükümetin yargı sürecine müdahale imkanı bulunmuyor."

Güney Kore heyeti, İran'ın 4 Ocak'ta Basra Körfezi'nde alıkoyduğu petrol tankeriyle ilgili Tahran'a gitse de İranlı yetkililer olayın siyasi yönünün olmadığını, tankerin çevre kirliliği nedeniyle alıkonulduğunu savunarak, görüşmelerde Güney Kore'de bloke edilen mali varlıklar konusunu ön plana çıkarıyor.

İran, Güney Kore ve çeşitli ülkelerde bulunan mali varlığını, ABD yaptırımları nedeniyle bloke edildikleri için kullanamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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