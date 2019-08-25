İran Dışişleri Bakanı, G7 Zirvesinden ayrıldı

25.08.2019 22:04

Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesine davet üzerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldikten sonra, uçakla ülkeden ayrıldı.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, bugün Fransa Dışişleri Bakanlığının daveti üzerinde G7 Zirvesinin düzenlendiği Fransa'nın Biarritz kentine geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldiğini duyuran Zarif, görüşmenin detayları hakkında bilgi vermedi.



İsmini açıklamayan bir Fransız yetkili, Zarif'in G7'nin ana gündem maddelerinden olan İran'ın uygulamaya soktuğu nükleer program hakkında bir dizi görüşmelerde bulunduğunu söyledi.



Temasların ardından Bakan Zarif, uçağıyla Fransa'dan ayrıldı. - PARİS

Kaynak: İHA