İran Dışişleri Bakanı: Esad ile Konuştum, Erdoğan'a Suriye Raporu Sunacağım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in Ankara'da yaptıkları görüşmede ana gündem maddelerinde biri Suriye oldu.

Suriye'de Beşar Esad ile 'uzun bir görüşme yaptığını' söyleyen Zarif, bu konuşmanın raporunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle