İran Dışişleri Bakanı: Çin ve İran, terörle mücadelede işbirliği yapıyor, aynı görüşleri paylaşıyor

İran Dışişleri Bakanı: Çin ve İran, terörle mücadelede işbirliği yapıyor, aynı görüşleri paylaşıyor

Çin'in İran için önemli bir ekonomik ortak olduğunu kaydeden Zarif, makalesinde, 'iki ülkenin aşırıcılık ve terörle mücadele gibi birçok alanda iş birliği yaptığını ve aynı görüşleri paylaştığını' dile getirdi.

25.08.2019 18:00
İran Dışişleri Bakanı: Çin ve İran, terörle mücadelede işbirliği yapıyor, aynı görüşleri paylaşıyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "ABD ile ticaret savaşında Çin'i desteklediklerini" ayrıca 'Tek Çin' politikasını da ciddi ve güçlü bir şekilde savunduklarını belirtti.


Zarif, Pekin'e yapacağı ziyaret öncesi Çin'in Global Times Gazetesi için kaleme aldığı makalede Tahran-Pekin ilişkilerinden övgüyle söz etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et