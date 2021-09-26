İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'Kendimizi nükleer müzakerelere mahkum etmeyeceğiz' - Haberler
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Kendimizi nükleer müzakerelere mahkum etmeyeceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan:

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdulahiyan, nükleer anlaşmaya geri dönüş konusunda karar vermek için ABD'nin atacağı somut adımlara bakacaklarını ifade ederek, "Kendimizi nükleer müzakerelere mahkum etmeyeceğiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdulahiyan, nükleer anlaşmaya geri dönüş konusunda karar vermek için ABD'nin atacağı somut adımlara bakacaklarını ifade ederek, "Kendimizi nükleer müzakerelere mahkum etmeyeceğiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) 76'ıncı Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'nin New York kenti ziyaretinin ardından İran devlet televizyonuna konuştu. New York'ta nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere Almanya, Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanları ile görüştüğünü belirten Abdulahiyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan müzakereler ve nükleer anlaşmaya geri dönüşün nasıl olacağı konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.

"Viyana müzakerelerini büyük bir zaruret olarak görmüyoruz"

İran'ın nükleer anlaşma ve nükleer müzakerelere mahkum olmayacağını belirten Abullahiyan, "Ülkeyi nükleer müzakerelere hapsetmeyeceğiz. Viyana müzakerelerini büyük bir zaruret olarak görmüyoruz. Ancak anlaşmanın yeniden sağlanması halinde bunu ülke ekonomisinin kalkınması için değerlendireceğiz" dedi.

"ABD'nin atacağı somut adımları izliyor olacağız"

Abdullahiyan, nükleer anlaşmaya geri dönüş konusunda kesin kararı vermek için ABD'nin atacağı somut adamlara bakacaklarını belirterek, "ABD'li yetkililer ve ABD medyasından gelen açıklamalar ile yetinmeyeceğiz. Bu konuda kesin karar verebilmek için ABD'nin atacağı somut adımları izliyor olacağız" dedi.

Öte yandan Abdullahiyan, ABD'nin NBC News televizyonuna yaptığı son açıklamada ise, Viyana'daki nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerine yakında tekrar başlayacaklarını ancak ABD'nin yaptırımları devam ettiriyor oluşunun İran yönetimi için olumsuz mesaj taşıdığını belirtmişti. - TAHRAN

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Haber: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'Kendimizi nükleer müzakerelere mahkum etmeyeceğiz' - Haberler
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