İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Katar Emiri Al Sani ile nükleer müzakereleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, iki günlük Körfez ziyareti kapsamında Katar'a giden İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Katar Emiri Al Sani tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Avusturya'da devam eden nükleer müzakereler ile Afganistan ve Yemen'deki gelişmelerin ele alındığı ve iki ülke arasındaki siyasi, güvenlik, ekonomik ve ticari ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Abdullahiyan, Katar ile ekonomik alanda karşılıklı iş birliği alanlarının oluşturulmasının önemine işaret ederken Katar Emiri Al Sani, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler alanında iki ülke arasındaki iş birliğini genişletmek istediklerini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Doha'da Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de görüşme gerçekleştirdi. Abdullahiyan, iki günlük Körfez ziyareti kapsamında dün Umman'ı ziyaret etmişti.

AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri

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