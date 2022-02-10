İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "İyi bir anlaşmaya varma konusunda ciddi ve kararlıyız"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan katıldığı törende yaptığı açıklamada, "İyi bir anlaşamaya varma konusunda ciddi ve kararlıyız" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran İslam Devriminin 43. yıldönümü dolayısıyla başkent Tahran'da yabancı ülke temsilcilerinin de katılımıyla düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ilişkin bilgi veren Abdullahiyan, Viyana müzakerelerinin sonuca varması için Batılı ülkelerin taahhütlerini yerine getirme ve yaptırımların kaldırılması hususunda kararlılıklarını göstermeleri gerektiğini belirtti. İran'ın anlaşma konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, "Bugün Viyana'da, ABD ve Batılı ülkeler büyük bir sınav vermekteler. Uluslararası topluma gerçek niyet ve davranışlarını gösterecekler. Biz iyi bir anlaşamaya varma konusunda ciddi ve kararlıyız. Viyana müzakerelerinin ne zaman sona ereceği Batılı ülkelerin yaptırımların kaldırılmasına yönelik kararlılığı ve bütün tarafların taahhütlerini yetine getirmeleri sonucunda belirlenecek" ifadelerine yer verdi. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı - Politika