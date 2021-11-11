İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile BAE'li mevkidaşı "ikili ilişkileri" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan telefon görüşmesi yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan ile Al Nahyan arasındaki görüşmede Tahran ve Abu Dabi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel meseleler ele alındı.

Görüşmede, iki bakan da bölge ülkeleri arasında diyalog ve iş birliğini önemli gördüklerini ve bölgede artan diyalog sürecinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İran ve BAE arasında ilişkilerin her iki ülke için de özel bir öneme sahip olduğunu ifade eden Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerle ilgili sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti.

İranlı Bakan, 29 Kasım'da Viyana'da yeniden başlayacak nükleer görüşmelere ilişkin ise "İyi bir anlaşmaya varmaya hazırız ve karşı tarafların taahhütlerine dönmeleri gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullahiyan, Al Nahyan'ın önceki gün Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ziyareti de "olumlu bir adım" olarak nitelendirdi.

İki ülke arasındaki sorunların çözümü için çaba sarf ediliyor

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ise Tahran ve Abu Dabi arasındaki ticarette yaşanan mevcut sorunların iki ülkeden uzmanlar tarafından incelendiğini ve sorunların çözülmesi için çaba sarf edildiğini söyledi.

Çevresel sorunlara da değinen Al Nahyan, çevre sorunlarının çözümü için küresel ve bölgesel iş birliği mekanizmalarının kurulması gerektiğini ve ülkesinin bu konuda bölge ülkeleriyle iş birliğine hazır olduğunu kaydetti.

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