İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Alman mevkidaşı Maas, nükleer anlaşmayı görüştü - Haberler
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Alman mevkidaşı Maas, nükleer anlaşmayı görüştü

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Alman mevkidaşı Maas, nükleer anlaşmayı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 29 Kasım'da yeniden başlayacak nükleer müzakereleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 29 Kasım'da yeniden başlayacak nükleer müzakereleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Abdulllahiyan ile Maas, yaptıkları telefon görüşmesinde Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye yönelik hava saldırısı, Afganistan ve Lübnan'daki gelişmeler, ikili ilişkiler ve nükleer müzakereleri değerlendirdi.

Abdullahiyan, ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılması ve Avrupa ülkelerinin taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle güvensizliğin arttığını savunarak, "Yaptırımların tam olarak kaldırılması zaruridir. Avrupa ülkeleri de gerginliği artıracak açıklamalardan kaçınmalıdır. Müzakere sürecinde basın yoluyla tehdit dilini kullanmanın faydası yok." ifadelerini kullandı.

Maas da ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi ve müzakerelerin sonuç vermesi için çaba göstermeye devam edeceklerini belirtti.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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