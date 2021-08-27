İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile AB Yüksek Temsilcisi Borrell nükleer müzakereler ve Afganistan'ı görüştü
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile AB Yüksek Temsilcisi Borrell nükleer müzakereler ve Afganistan'ı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile AB Yüksek Temsilcisi Borrell nükleer müzakereler ve Afganistan'ı görüştü
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakerelere yeniden başlama çağrılarına ilişkin, "İran için yalnızca somut ve pratik sonuçları olan ve halkımızın çıkarlarını temin eden bir müzakere kabul edilebilir.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakerelere yeniden başlama çağrılarına ilişkin, "İran için yalnızca somut ve pratik sonuçları olan ve halkımızın çıkarlarını temin eden bir müzakere kabul edilebilir." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, telefonda görüştü.

Görüşmede, İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki nükleer müzakereler ve Afganistan'daki gelişmeler değerlendirildi.

İran'da 25 Ağustos'ta Meclisten güvenoyu alarak göreve başlayan Abdullahiyan'ı tebrik eden Borrell, yeni İran hükümetinden Viyana müzakereleri için bir tarih açıklamasını beklediklerini belirtti.

Afganistan'daki gelişmeler hakkındaki endişelerini de paylaşan Borrell, bu ülkedeki durumun bölge ve dünya için yeni zorluklara neden olduğuna işaret ederek, Afgan mülteciler konusunda iş birliği çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ise nükleer müzakerelere yeniden başlama çağrılarına cevaben, "İran için somut ve pratik sonuçları olan ve halkımızın çıkarlarını temin eden bir müzakere kabul edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin yaptırımlarına karşılık önceki hükümet döneminde Mecliste çıkarılan nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını zorunlu kılan yasanın bağlayıcı olduğunu belirten Abdullahiyan, "Müzakerelerde karşı tarafların anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirdiğinin kanıtlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki gelişmelere ilişkin ise Abdullahiyan, bu ülkenin tüm etnik ve demografik yapısını kapsayan bir hükümetin kurulmasının tek çözüm olacağını ve Afganistan halkının kendi geleceğine kendi karar vermesi gerektiğini dile getirdi.

Abdullahiyan, Borrell'in Afgan mülteciler için iş birliği çağrısına ilişkin de İran'ın 3 milyondan fazla Afgan mülteciye ev sahipliği yaptığını ve yeni göç dalgasının diğer ülkelerin ve uluslararası kuruluşların yardımını gerektirdiğini vurguladı.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen ve selefi Muhammed Cevad Zarif'in aksine Batı'ya mesafeli tutumuyla tanınan Abdullahiyan, 22 Ağustos'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Asya ve komşulara odaklı bir dış politika benimseyeceklerini vurgulayarak, "Dış politikamızı nükleer anlaşmaya bağlamayacağız. Nükleer anlaşma bakanlığı olmayacağız." demişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile AB Yüksek Temsilcisi Borrell nükleer müzakereler ve Afganistan'ı görüştü - Haberler
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