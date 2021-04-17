İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, nükleer anlaşma görüşmelerinde yeni bir mutabakatın şekillendiğini açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, nükleer anlaşma görüşmelerinde yeni bir mutabakatın şekillendiğini açıkladı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, nükleer anlaşma görüşmelerinde yeni bir mutabakatın şekillendiğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerinde yeni bir mutabakatın şekillendiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerinde yeni bir mutabakatın şekillendiğini söyledi.

Viyana'da nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün görüşüldüğü toplantıya katılan Arakçi, İran devlet televizyonuna gelinen aşamayla ilgili açıklamada bulundu.

Taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının sona ermediğini ve ciddi ihtilafların müzakerelerle azalması gerektiğini dile getiren Arakçi, "Öyle görünüyor ki yeni bir mutabakat şekilleniyor. İzlenecek yol da biraz daha belirginleşti. Elbette bu kolay bir süreç olmayacaktır ancak uzun süreli ve yıpratıcı müzakerelerin peşinde değiliz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Gündeş Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Caner Erkin Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, nükleer anlaşma görüşmelerinde yeni bir mutabakatın şekillendiğini açıkladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 16:58:14. #1.15#

title