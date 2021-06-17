İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Erakçi: "Viyana görüşmelerinde ilerleme kaydettik"
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Erakçi: "Viyana görüşmelerinde ilerleme kaydettik"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Erakçi: 'Viyana görüşmelerinde ilerleme kaydettik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Viyana müzakerelerinde İran heyetine başkanlık yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi, Viyana görüşmelerinde ilerleme kaydettiklerini ancak bazı temel konularda müzakerenin devam ettiğini ifade etti.

Viyana müzakerelerinde İran heyetine başkanlık yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi, Viyana görüşmelerinde ilerleme kaydettiklerini ancak bazı temel konularda müzakerenin devam ettiğini ifade etti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4+1 ülkeleri arasındaki (Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere) İran ile 2015 yılındaki Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (JCPOA) geri dönüş müzakereleri devam ediyor. Viyana müzakerelerinde İran heyetine başkanlık yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakç görüşmelere ilişkin basına verdiği demeçte, görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, bazı temel konularda müzakerenin devam ettiğini aktardı. Erakçi, "Anlaşmaya taraf olan ülkeler anlaşmaya yeniden dönme konusunda zor bir karar almalı. Elbette İran anlaşmada kalarak bu zor kararı almıştı" dedi.

"Heyetimiz iç siyasete karışmadan görüşmelerini sürdürüyor"

Anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduklarını kaydeden Erakçi, "Elbette bazı temel konular çözülmeyi bekliyor ve bu konularda müzakere ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Viyana görüşmelerini etkilemediğini belirten Erakçi, "Seçimlerin Viyana müzakereleri üzerinde bir etkisi yok. Heyetimiz iç siyasete karışmadan görüşmelerini sürdürüyor. Eğer bir anlaşma olursa İran tarafı bunu kabul edecektir. Aksi durumda ne şu anki hükümet ne de yeni kurulacak hükümet anlaşmayı kabul etmeyecektir" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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