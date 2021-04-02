İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi: "İran heyeti ABD ile müzakere yapmayacak"
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi: "İran heyeti ABD ile müzakere yapmayacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi: 'İran heyeti ABD ile müzakere yapmayacak'

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, 4+1 ülkeleri ile online gerçekleştirilen nükleer anlaşmaya ilişkin görüşmesinde ABD ile anlaşmaya geri dönme konusunda müzakere yapmayacaklarını söyledi.

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, 4+1 ülkeleri ile online gerçekleştirilen nükleer anlaşmaya ilişkin görüşmesinde ABD ile anlaşmaya geri dönme konusunda müzakere yapmayacaklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Tahran'da video konferans yöntemiyle 4+1 ülkeleri ile nükleer anlaşma konusunu görüştü. ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönme yolunun açık ve net olduğunu belirten Arakçi, "ABD ile anlaşmaya geri dönme konusunda hiçbir müzakeremiz olmayacak" dedi.

Viyana'da 6 Nisan Salı günü nükleer anlaşma konusunda 4+1 ülkeleri ile gerçekleşecek görüşmeye ABD'nin katılıp katılmayacağına ilişkin değerlendirmede bulunan Arakçi, "Nükleer anlaşmanın görüşüldüğü ve İran'ın da yer aldığı hiçbir toplantıda ABD olmayacak. Viyana'da yapılacak görüşmelerde ise ABD'nin yeniden anlaşmaya dönmesi ele alınacak" ifadesini kullandı.

İran heyetinin hiçbir düzeyde ABD ile müzakere yapmayacağını belirten Arakçi, "ABD yaptırımları kaldırırsa biz de anlaşmadaki taahhütlerimize geri döneriz. Bu konuda ABD'nin anlaşmaya dönmesinin yolu gayet açık ve net video konferans toplantısında nükleer anlaşmaya taraf ülkeler 6 Nisan Salı günü Viyana'da bir araya gelme kararı aldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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