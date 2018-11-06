İran Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye Yaptırım Cevabı: Benim Adım Cevad Zarif, Bu da İran'ın Mesajı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif yayınladığı videolu mesajda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımlarına dair açıklamalarda bulundu. ABD yönetiminin bu mantıksız adımlarından dolayı pişman olacağını ifade eden Zarif, "Trump'tan öncekilerde de aynı meydan okumalarla İran politikaları oluşturarak başladı. Ancak başkanlık ofisinde tecrübe kazandıkça İran gerçeğini kabul etme saygı duyma yolunu seçtiler. Benim adım Cevad Zarif ve bu da İran'ın mesajı" dedi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN ABD'YE VİDEOLU YANIT

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabı üzerinden ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar hakkında açıklamada bulundu. ABD'nin yaptırımlarının ağır olduğunu vurgulayan Zarif, ABD yönetiminin yaptırım uygulayarak İran'dan istediklerini elde edebileceği gibi bir şeye kendilerini inandırdıklarını belirtti.

ABD'nin daha öncede bu tarz yaptırımlarda bulunduğunu hatırlatan Zarif, "Sadece kendi kaynaklarımıza dayanarak ABD'nin 40 yıllık düşmanlığı karşısında çok daha zor zamanlar yaşadık. Bugün biz ve küresel partnerlerimiz, ticaret savaşında doğrudan İran'ı hedef alan bu ayrılıkçı yaptırımlar karşısında halkımızın en az şekilde etkileneceğinden eminiz" dedi.

"BENİM ADIM CEVAT ZARİF"

ABD'nin tarih boyunca yaptığı çalışmaların bölgede yaşanan terörizmin temel sebebi olduğunu kaydeden Bakan Zarif, 1953 yılında Sovyetler ile savaşmak için El Kaide'yi kurduğunu, yakın tarihte Irakta ve İran'da yaşanan tüm savaşların arkasında ABD'nin olduğunu vurguladı. ABD'nin Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki iyi ilişkilere dikkat çeken Zarif, bu iki ülkenin çalışmalarının ABD de dâhil olmak üzere dünyadaki tüm ülkelere zarar verdiğini dile getirdi.

Zarif, "Trump'tan öncekilerde de aynı meydan okumalarla İran politikaları oluşturarak başladı. Ancak başkanlık ofisinde tecrübe kazandıkça İran gerçeğini kabul etme saygı duyma yolunu seçtiler. Benim adım Cevad Zarif ve bu da İran'ın mesajı" ifadelerini kullandı.