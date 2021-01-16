İran, diplomatlarına yönelik tavrı nedeniyle ABD'yi uyardı: Uluslararası Adalet Divanına gideriz
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İran, diplomatlarına yönelik tavrı nedeniyle ABD'yi uyardı: Uluslararası Adalet Divanına gideriz

16.01.2021 22:23 | Son Güncelleme: 16.01.2021 22:28
İran, diplomatlarına yönelik tavrı nedeniyle ABD'yi uyardı: Uluslararası Adalet Divanına gideriz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin, "ABD'nin, uluslararası kurumlardaki İranlı diplomatlara yönelik yasa dışı eylemlerini durdurmaması halinde" Uluslararası Adalet Divanına şikayette bulunacağını belirten bir uyarı notunun Washington yönetimine iletildiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin, "ABD'nin, uluslararası kurumlardaki İranlı diplomatlara yönelik yasa dışı eylemlerini durdurmaması halinde" Uluslararası Adalet Divanına şikayette bulunacağını belirten bir uyarı notunun Washington yönetimine iletildiğini bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hatibzade yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanlığının İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi aracılığıyla Washington yönetimine bir uyarı notu gönderdiğini belirtti.

Hatibzade, notta, Washington yönetiminin Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi merkezleri ABD'de olan uluslararası kurumlardaki İranlı diplomatlara yönelik yasa dışı eylemlerini durdurmadığı takdirde merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanına başvuracaklarının ifade edildiğini bildirdi.

ABD yönetiminin söz konusu kurumlardaki İranlı diplomatlara yönelik uzun süredir uluslararası yasalara aykırı olarak zorluk çıkardığını belirten Hatibzade, bu durumun diplomatların çalışmalarını aksattığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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