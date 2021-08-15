İran diplomatik faaliyetlerini Kabil'de devam ettiriyor
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İran diplomatik faaliyetlerini Kabil'de devam ettiriyor

İran diplomatik faaliyetlerini Kabil'de devam ettiriyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin Mezar-ı Şerif, Celalabad, Herat ve Kandahar başkonsolosluklarının faaliyetlerini Kabil Büyükelçiliğinde devam ettirdiklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin Mezar-ı Şerif, Celalabad, Herat ve Kandahar başkonsolosluklarının faaliyetlerini Kabil Büyükelçiliğinde devam ettirdiklerini belirtti.

Hatibzade, Dışişleri Bakanlığı sitesinde yer alan açıklamasında, İran'ın 5 diplomatik temsilciliğinin de faaliyetlerini Kabil Büyükelçiliğinde sürdürdüğü bilgisini paylaştı.

İranlı diplomatların Mezar-ı Şerif, Celalabad ve Kandahar başkonsolosluklarından bir süre önce ayrıldığını ve Kabil'de çalışmaya devam ettiklerini aktaran Hatibzade, ülkesinin 3 başkonsolosluğunda koruma görevlileri ve birkaç yerel personelin yer aldığını kaydetti.

Hatibzade, ayrıca çalışmaların aksamayacağı şekilde personelin bir kısmını çektiklerini ancak diplomatlarının güvenliği ve gidiş gelişleriyle ilgili bir sorun olmadığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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