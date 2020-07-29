İran dini lideri Hamaney: "Siyonist İsrail rejimi ile iş birliği yapanları uyarıyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İran dini lideri Hamaney: "Siyonist İsrail rejimi ile iş birliği yapanları uyarıyoruz"

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney bazı İslam ülkelerinin önde gelen isimlerini uyararak, "Siyonist İsrail rejimi ile açık ve gizli iş birliğine giren devlet yöneticilerini, bunun doğuracağı vahim sonuçları nedeniyle uyarıyoruz" dedi.

İran dini lideri Hamaney:
29.07.2020 22:50 | Son Güncelleme: 29.07.2020 23:23

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney bazı İslam ülkelerinin önde gelen isimlerini uyararak, "Siyonist İsrail rejimi ile açık ve gizli iş birliğine giren devlet yöneticilerini, bunun doğuracağı vahim sonuçları nedeniyle uyarıyoruz" dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney bu yılki Hac mesajını yayımladı. Yayımlanan mesajda yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Müslümanların Kabe'den uzak kaldıkları belirtilerek, "Bugün müminler Kabe'den uzak kalmanın üzüntüsü ve hasreti içerisindedirler. Gönüller Kabe'den ayrı kalmanın gurbetini yaşarken, ondan uzak kalanlar gözyaşlarıyla lebbeyk demekteler" ifadeleri kullandı. Hac ibadeti ve Kabe hakkında düşünmenin önemine işaret eden Hamaney, Haccın İslam'ı tehdit edenlere karşı bir güç gösterisi olduğunu belirterek, "Hac, İslam'ın kendi yumuşak ve sert güçlerini sergilemesidir. Bunun adı İbrahimi Hac'dır. Kendisini bu Kabe'nin hizmetçisi olarak görenler ABD'yi hoşnut etmeyi bırakarak Allah'ı hoşnut etmeyi seçerlerse İslam dünyasının birçok büyük sorunu çözülebilir" ifadelerine yer verdi.

Hamaney, mesajında İslam ümmetinin maslahatının vahdet olduğunu vurgulayarak, "Bu vahdet, şeytanın vücut bulmuş hali Amerika ve onun kuyruğu olan Siyonist İsrail rejimine karşı tek ses olmalı" dedi. Bazı İslam ülkelerinin önde gelenlerini uyaran Hamaney, İsrail rejimi ile iş birliğinin vahim sonuçlar doğuracağını belirterek, "Kendi Müslüman kardeşlerinin yerine düşmana sırtını veren, iki günlük şahsi çıkarları için düşmanın zorbalığını ve aşağılamalarını kabullenen ve Siyonist İsrail rejimi ile açık ve gizli iş birliğine giren devlet yöneticilerini, bu iş birliğinin neden olacağı vahim sonuçlar nedeniyle uyarıyoruz" dedi.

Hamaney, Batı medeniyetinin büyük bir ahlaki çöküş içerisinde olduğunu ifade etti. ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesine işaret eden Hamaney, "ABD'li siyasetçilerin kendi halklarına olan davranışları, bu ülkedeki derin sosyal tabakalaşmayı göstermektedir. Bu ülkenin idaresi için seçilmiş kişilerin masum bir insanı soğukkanlılıkla ve işkence ederek herkesin gözleri önünde katletmesi, Batı dünyasının içerisinde olduğu toplumsal ve ahlaki sorunu göstermekte. Diğer Batılı ülkeler de böylesi facialardan uzak değiller" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı Spor
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı 3. Sayfa
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Dünya
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi Spor
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Ekonomi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Magazin
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'u Al Nasr'a satıyor
Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'u Al Nasr'a satıyor
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu artıyor
Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu artıyor
Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın
Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Hamaney'in danışmanı Laricani, ikinci kez koronavirüse yakalandı
Hamaney'in danışmanı Laricani, ikinci kez koronavirüse yakalandı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Fatih Sultan Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Beren Saat Deniz Seki Nebahat Çehre
Spor Caner Erkin Mehmet Topal Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: İran dini lideri Hamaney: "Siyonist İsrail rejimi ile iş birliği yapanları uyarıyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 00:03:54. #1.14#
title