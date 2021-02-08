İran dini lideri Hamaney, Rusya Devlet Başkanı Putin'e mektup gönderdi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran dini lideri Ali Hamaney'in mektubunu, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin aracılığıyla, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletti.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'dan yapılan açıklamaya göre, Galibaf, Duma Başkanı Volodin ile başkent Moskova'da görüştü.

Görüşmede, Galibaf, Hameney'in mektubunu Putin'e teslim etmesi için Volodin'e verdi.

İran basınındaki haberlerde, "Meclis Başkanı" sıfatında yurt dışına ilk ziyareti Moskova'ya gerçekleştiren Galibaf'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Putin ile görüşmeyeceği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu