İran dini lideri Hamaney öldürülen General Süleymani için gözyaşı döktü
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İran dini lideri Hamaney öldürülen General Süleymani için gözyaşı döktü

Amerika Birleşik Devletleri tarafından Irak'ta öldürülen General Kasım Süleymani için Tahran'da düzenlenen törende cenaze namazını İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı.

06.01.2020 21:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:06

Amerika Birleşik Devletleri tarafından Irak'ta öldürülen General Kasım Süleymani için 'da düzenlenen törende cenaze namazını Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. Namaz bitiminde Hamaney'in ağladığı görüldü.

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: İran dini lideri Hamaney öldürülen General Süleymani için gözyaşı döktü
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