İran dini lideri Hamaney öldürülen General Süleymani için gözyaşı döktü
Amerika Birleşik Devletleri tarafından Irak'ta öldürülen General Kasım Süleymani için Tahran'da düzenlenen törende cenaze namazını İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı.
06.01.2020 21:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:06
Amerika Birleşik Devletleri tarafından Irak'ta öldürülen General Kasım Süleymani için Tahran'da düzenlenen törende cenaze namazını İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. Namaz bitiminde Hamaney'in ağladığı görüldü.
Kaynak: Euronews.com