: İran dini lideri Hamaney öldürülen General Süleymani için gözyaşı döktü

06.01.2020 21:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:06

Amerika Birleşik Devletleri tarafından Irak'ta öldürülen General Kasım Süleymani için Tahran'da düzenlenen törende cenaze namazını İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. Namaz bitiminde Hamaney'in ağladığı görüldü.

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