İran dini lideri Hamaney öldürülen General Süleymani için gözyaşı döktü
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İran dini lideri Hamaney öldürülen General Süleymani için gözyaşı döktü

Amerika Birleşik Devletleri tarafından Irak'ta öldürülen General Kasım Süleymani için Tahran'da düzenlenen törende cenaze namazını İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. Namaz bitiminde Hamaney'in ağladığı görüldü.

06.01.2020 19:15 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:15
İran dini lideri Hamaney öldürülen General Süleymani için gözyaşı döktü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Irak'ta öldürülen General Kasım Süleymani için bugün 'ın başkenti 'da düzenlenen törende yüz binlerce kişi meydanlara aktı.


Tahran'daki cenaze namazını İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. Namaz bitiminde Hamaney'in ağladığı görüldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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