İran dini lideri Hamaney öldürülen General Süleymani için gözyaşı döktü

06.01.2020 19:15 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:15

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Irak'ta öldürülen General Kasım Süleymani için bugün İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen törende yüz binlerce kişi meydanlara aktı.



Tahran'daki cenaze namazını İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. Namaz bitiminde Hamaney'in ağladığı görüldü. Euronews.com'da Görüntüle