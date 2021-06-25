İran Dini Lideri Hamaney, korona virüs aşısı oldu
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İran Dini Lideri Hamaney, korona virüs aşısı oldu

İran Dini Lideri Hamaney, korona virüs aşısı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın yerli korona virüs aşısı "COVIRAN Bereket" aşısının ilk dozunu oldu.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın yerli korona virüs aşısı "COVIRAN Bereket" aşısının ilk dozunu oldu.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, sabah saatlerinde "COVIRAN Bereket" adlı yerli korona virüs aşısının ilk dozunu oldu. Hamaney, "COVIRAN Bereket" korona virüs aşısını geliştiren bilim adamlarına teşekkür ederek, aşı olmak için sıranın kendisine gelmesini ve yerli aşıyı beklediğini söyledi. Hamaney, "Aylardır aşı olmam için bana baskı yapıyorlardı. Öncelikle ben yerli olmayan bir aşıyı olmayacağımı söylemiştim. Bu nedenle yerli aşıyı bekledim. Çünkü bu bizim için milli bir gururdur. Kendi ihtiyacımızı içeride karşılayabiliyorken neden ondan yararlanmayalım" dedi.

Sırası gelmesini bekledi

İhtiyaç duyulması halinde yabancı korona virüs aşılarından da istifade edebileceklerini belirten Hamaney, "Ancak kendi yerli korona virüs aşımıza da hak ettiği değeri vermeliyiz" ifadesini kullandı. 83 yaşında olan Hamaney, korona virüs aşısı olmak için sıranın kendisine gelmesini beklediğini belirterek, "Bugünden itibaren 80 yaş üstü aşılanacak. Ben de sıramın gelmesini bekledim ve bugün korona virüs aşısının ilk dozunu oldum" dedi.

Hamaney, "COVIRAN Bereket" aşısı hakkındaki bilimsel makale ve çalışmaların dünya ile de paylaşılmasını istedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

İran Dini Lideri Hamaney, korona virüs aşısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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