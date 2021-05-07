Son dakika! İran Dini Lideri Hamaney: "İsrail bir devlet değil terörist üssüdür"
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Son dakika! İran Dini Lideri Hamaney: "İsrail bir devlet değil terörist üssüdür"

Son dakika! İran Dini Lideri Hamaney: 'İsrail bir devlet değil terörist üssüdür'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gündem haberi: İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in devlet olmadığını ve Müslümanlar aleyhinde kurulan bir terörist üssü olduğunu söyledi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in devlet olmadığını ve Müslümanlar aleyhinde kurulan bir terörist üssü olduğunu söyledi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Dünya Kudüs Günü nedeniyle devlet televizyonda konuştu. Filistin'in İslam Ümmeti için hala canlılığını koruyan en önemli mesele olduğunu belirten Hamaney, "Zalim kapitalist politikalar bir milleti kendi evinden, yurdundan kopararak yerine işgalci terör rejiminin geçmesini sağladı" dedi.

Hamaney, İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan Yahudi katliamına işaret ederek, "Eğer Avrupalılar iddia ettikleri gibi İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilere zulmettiler ise bunun intikamını bir Orta Doğu ülkesini işgal ederek mi alıyorlar? Batılı ülkeler, işgalci siyonist İsrail rejimini destekleyerek demokrasi ve insan hakları söylemlerinin nasıl yalan olduğunu gösteriyorlar" ifadesini kullandı.

İsrail'in bir devlet değil terör üssü olduğunu belirten Hamaney, "Siyonistler daha ilk günden itibaren işgal ettikleri Filistin topraklarını bir terör yuvasına dönüştürdüler. İsrail bir devlet değil. Filistinliler ve diğer Müslümanlara karşı kullanılan terör üssüdür. Bu rejim ile mücadele aslında terör ve zulme karşı mücadeledir" dedi.

Hamaney, İslam dünyasının ve Müslüman ülkelerin İsrail rejiminin devlet olarak tesis edilmesi için zayıflatıldığını belirterek, "İsrail rejimi, 1948 yılında kurulmadan önce bunun altyapısı İslam ülkeleri üzerinde hazırlandı. Batılı ülkelerin müdahaleleri ile bu ülkelerde seküler ve nasyonel düşünceler hakim kılınmaya çalışıldı. Bazı bölgelerde diktatörler desteklendi. İran, Türkiye ve bazı Arap ülkeleri zayıf bırakıldı" dedi.

İran'da gerçekleşen İslam Devriminin ardından Devrim Lideri Ayetullah Humeyni, her yıl Ramazan ayının son cuma gününü Dünya Kudüs Günü olarak ilan etmişti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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