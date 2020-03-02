İran dini lideri Hamaney'in danışmanlarından Mirmuhammedi koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüs İran'da yayılmaya devam ederken virüse yakalanan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhammed Mirmuhammedi (71) Tahran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
02.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:24
Koronavirüs İran'da yayılmaya devam ederken virüse yakalanan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhammed Mirmuhammedi (71) Tahran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Böylece İran'da ilk defa üst düzey bir yetkili, koronavirüse yenik düşerek yaşamını yitirmiş oldu. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com