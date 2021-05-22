İran Dini Lideri Hamaney, Filistin direniş gruplarını kutladı
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İran Dini Lideri Hamaney, Filistin direniş gruplarını kutladı

İran Dini Lideri Hamaney, Filistin direniş gruplarını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ile Filistin arasında imzalanan ateşkes kararını Filistin direniş grupları için zafer şeklinde adlandırarak, "Bu bir kaç günlük sınav, Filistin halkını yüceltti.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ile Filistin arasında imzalanan ateşkes kararını Filistin direniş grupları için zafer şeklinde adlandırarak, "Bu bir kaç günlük sınav, Filistin halkını yüceltti. İsrail rejimi, Filistin halkının kıyamı karşısında güçsüz olduğunu gördü" ifadelerini kullandı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, Hamaney'in Filistin direniş gruplarını tebrik ettiği belirtildi. Hamaney yaptığı açıklamasında, "Mazlum ve güçlü Filistin halkına, onların cesur yiğitlerine selam olsun. Onların İsrail rejimine karşı zaferlerini kutluyor ve tebrik ediyorum. Bu bir kaç günlük sınav, Filistin halkını yüceltti. İsrail rejimi, Filistin halkının kıyamı karşısında güçsüz olduğunu anladı. Tüm Filistinlilerin ortak işbirliği sınavı, Filistin topraklarının geleceğini de göstermiş oldu" ifadelerini kullandı. İsrail rejiminin, Filistin direnişi karşısında zayıflayacağını vurgulayan Hamaney, "Bu kirli rejim, bugünden daha fazla zayıflayacak. Filistinli gençler güçlenirken, işgalci bu rejim her geçen gün zayıflayacak" ifadelerini kaydetti.

Ayrıca İsrail rejiminin ve hükümetinin uluslararası toplum tarafından yargılanması gerektiğini belirten Dini Lider Hamaney, "Bir diğer önemli konu, terörist İsrail rejiminin yargılanmasıdır. Tüm hür vicdanlar, Filistinli kadın ve çocukları öldüren İsraillilerin cezasız kalmasını istemiyor. Tüm katiller ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası mahkemelerde yargılanmalıdır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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