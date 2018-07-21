- İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney: "Ülkemizde dini bir hükümet hakim olduğu sürece ABD ile sorunlar halledilmeyecek"

TAHRAN - İranlı ve yabancı diplomatlarla bir araya gelen İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, "Ülkemizde dini bir hükümet hakim olduğu sürece ABD ile sorunlar halledilmeyecek" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney bugün İranlı ve yabancı diplomatlarla bir araya geldi. Hameney gerçekleştirilen toplantıda ülkenin dış politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Avrupa ziyareti esnasında, İran petrolünün ihraç edilmemesi takdirde, bölgedeki hiçbir ülkenin petrol ihraç edemeyeceği yönündeki sözlerine değinen Hamaney,"Dışişleri Bakanlığımızın görevi, Cumhurbaşkanının bu tutumlarını ciddi bir şekilde takip etmesidir" dedi. Hamaney açıklamalarının devamında "Batı insan hakları ihlalinin tecellisi, ancak yüzsüzlükle İran'a karşı suçlamada bulunuyorlar. İnsan bunca yüzsüzlük karşısında hayret ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasındaki temel sorunun İran'ın İslam temelli bir ülke olduğunu söyleyen Hamaney, "Bizim ABD ile sorunlarımız halledilemez sorunlar. Ülkemizde dini bir hükümet hakim olduğu sürece ABD ile sorunlar halledilmeyecek. ABD'liler İran devrimi öncesinde ülkemizde sahip oldukları konuma geri dönmek istiyor ve bundan daha azına da razı olmayacaklar" dedi. ABD'ye güvenilmemesi konusunda daha önceden uyarıda bulunduğunu hatırlatan Hamaney, "ABD ile müzakere etmenin hiçbir faydası yok. Avrupa ile müzakereler kesilmesin ancak Avrupa'nın öneri paketi için oyalanmanın da bir anlamı yok. Ülkemizde gerekli hususlarda çalışmaların yapılması, meselelerin takip edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.