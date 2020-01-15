İran dini lideri Ayetullah Hamaney, bu haftaki cuma namazına imamlık edecek

15.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:56

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 8 yıl aradan sonra bu haftaki cuma namazına imamlık edecek.



Tahran dini otoritelerince yapılan açıklamada, Hamaney'in hem cuma hutbesi vereceği hem de cuma namazını kıldıracağı dile getirildi. Euronews.com'da Görüntüle