İran devriminin lideri Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni, seçimdeki vetolara tepki gösterdi
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İran devriminin lideri Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni, seçimdeki vetolara tepki gösterdi

İran devriminin lideri Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni, seçimdeki vetolara tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da 1979 yılında gerçekleşen devrimin lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni, cumhurbaşkanı adayı 585 kişinin veto edilmesine tepki gösterdi.

İran'da 1979 yılında gerçekleşen devrimin lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni, cumhurbaşkanı adayı 585 kişinin veto edilmesine tepki gösterdi.

Humeyni ailesine yakın Jamaran haber sitesine göre, Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr kentinin Irak'ın Baas rejiminden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda konuşan Hasan Humeyni, Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin (AKK) 18 Haziran'da yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine başvuruda bulunan 592 adaydan 585'ini veto etmesini eleştirdi.

Onay alan muhafazakar adayların da rakipsiz kaldıkları için zarar gördüğünü vurgulayan Humeyni, "Ben onların (onay alanların) yerinde olsaydım adaylıktan çekilirdim. Çünkü bu seçimden çıkacak hükümetin hiçbir sorunu çözme potansiyeli yoktur. Kendilerini hem halkın hem de Allah'ın karşısında sorumlu duruma düşürecek ve sorunları çözemeden sahneyi terk edecekler." görüşlerini paylaştı.

Seçimlere katılımın düşük olmasının rejimin meşruiyetini etkilemeyeceği yönünde açıklama yapanlara tepki gösteren Humeyni, "Halk seçimlere katılmasa da nizamın meşruiyeti bakidir diyen kişi İslam Cumhuriyetinin ruhunu ve mahiyetini kavrayamamıştır." ifadelerini kullandı.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak için adaylık başvurusunda bulunan 592 kişiden 585'inin veto edilmesine muhtelif çevreler tepki göstermişti.

Adayların rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen AKK'den yapılan açıklamayla, ılımlı muhafazakar eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile reformistlerin adaylarından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, eski İran Meclisi Milletvekili Mesud Pizişkiyan ve Mustafa Taczade'nin adaylık başvuruları resmen reddedilmişti.

İran'da reformistleri temsil eden en büyük kanat "Reformist Cephe", AKK'nin 18 Haziran'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili kararına tepki göstererek, adaylıkları onaylanan 7 kişi arasında Reformist Cephe'den kimsenin bulunmadığını belirtmişti.

Reformist Cephe Sözcüsü Azer Mansuri, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Reformistler için aday uydurmaya çalışıyorlar. Halka sunduğumuz hiçbir adayımız bulunmamaktadır. AKK'nin aldığı karar, halkın gelecekle ilgili karar verme yetkisine ipotek koymak anlamına gelmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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İran devriminin lideri Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni, seçimdeki vetolara tepki gösterdi - Haberler
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