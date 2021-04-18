Son dakika haber: İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Hicazi hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hüseyin Zade Hicazi'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.