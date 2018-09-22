İran Devrim Muhafızları Sözcüsü: "Terör Saldırısını Gerçekleştiren Grup Suudi Arabistan'dan...

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif bugün İran'ın Ahvaz kentinde gerçekleştirilen terör saldırısının el-Ahvaziye adlı terör örgütüne bağlı unsurlar tarafından gerçekleştiğini belirtti. Ramazan Şerif bu örgütün Suudi Arabistan'dan beslendiğini belirtti.

İSNA'nın haberine göre İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif yaptığı bir açıklamada askeri geçit töreni sırasında İran'ın Ahvaz kentinde gerçekleşen terör saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sözcü, "Askeri geçit sırasında halkımıza ve silahlı güçlerimize saldırı gerçekleştiren unsurlar, el-Ahvaziye terör hareketine bağlıdır" ifadelerini kullandı. Şerif açıklamasının devamında söz konusu terör örgütünün Suudi Arabistan'dan beslendiğini belirterek "Bu terör eylemi, askeri gücümüzün törenindeki azametin görünmemesini hedeflemişti" dedi.

Söz konusu askeri törende, sivil halkın da bulunduğunu vurgulayan İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, el-Ahvaziye terör örgütünün bundan önce de terör saldırıları gerçekleştirdiğini hatırlattı. - TAHRAN