İran Devrim Muhafızları Ordusu ne kadar güçlü, faaliyetleri neler?

07.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:15

General Kasım Süleymani suikastı sonrası Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ı savaşın eşiğine getiren krizin merkezinde İran Devrim Muhafızları Ordusu bulunuyor.



Peki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından terör örgütleri listesine aldığı İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) nedir, bütçesi ne kadar ve ne tür faaliyetleri bulunuyor? Euronews.com'da Görüntüle