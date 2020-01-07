İran Devrim Muhafızları Ordusu ne kadar güçlü, faaliyetleri neler?
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İran Devrim Muhafızları Ordusu ne kadar güçlü, faaliyetleri neler?

Terör örgütleri listesine aldığı İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) nedir, bütçesi ne kadar ve ne tür faaliyetleri bulunuyor?

07.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:15
İran Devrim Muhafızları Ordusu ne kadar güçlü, faaliyetleri neler?

General Kasım Süleymani suikastı sonrası ile 'ı savaşın eşiğine getiren krizin merkezinde İran Ordusu bulunuyor.


Peki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından terör örgütleri listesine aldığı İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) nedir, bütçesi ne kadar ve ne tür faaliyetleri bulunuyor? Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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