İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait araştırma merkezinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı - Haberler
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İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait araştırma merkezinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait araştırma merkezinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı

İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait araştırma merkezinde çıkan yangında 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait araştırma merkezinde çıkan yangında 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Devrim Muhafızlarından yapılan yazılı açıklamada, ikindi vaktinde Tahran'ın batısındaki araştırma merkezinde yangın çıktığı belirtildi.

Araştırma merkezindeki 3 çalışanın yaralanmasına yol açan yangının kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada, olayın nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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