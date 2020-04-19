İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD'nin yanlışına kararlı şekilde cevap veririz İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Donanma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Körfez bölgesinde yapacağı herhangi bir yanlışa kararlı biçimde cevap verileceği bildirildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Donanma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez bölgesinde yapacağı herhangi bir yanlışa kararlı biçimde cevap verileceği bildirildi.

DMO'nun haber ajansı Sepah'ta yayımlanan mesajda, "Amerikalılara Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde uluslararası düzenlemelere ve denizcilik protokollerine uymalarını ayrıca yanlış ve sahte hikayelerle maceracılıktan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz" denildi. Euronews.com'da Görüntüle