İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin Irak'taki üssünü füzelerle vurdu
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İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin Irak'taki üssünü füzelerle vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurdu.

08.01.2020 02:44 | Son Güncelleme: 08.01.2020 02:44
İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin Irak'taki üssünü füzelerle vurdu

Ordusu, ABD'nin 'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi. İran'ın yarı resmi Fars Ajansı da saldırıyla ilgili görüntüleri paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el Esed Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.

Kaynak: AA
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