İran Devrim Muhafızları Ordu sözcüsü Süleymani için canlı yayında ağladı
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İran Devrim Muhafızları Ordu sözcüsü Süleymani için canlı yayında ağladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Ramazan Şerif, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası katıldığı televizyon programı canlı yayınında gözyaşı döktü

03.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:54
İran Devrim Muhafızları Ordu sözcüsü Süleymani için canlı yayında ağladı

Ordusu (DMO) Sözcüsü Ramazan Şerif, General 'nin öldürülmesi sonrası katıldığı televizyon programı canlı yayınında ağladı.


DMO'ya bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen operasyonda Irak'ta öldürüldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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