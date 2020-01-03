İran Devrim Muhafızları Ordu sözcüsü Süleymani için canlı yayında ağladı
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Ramazan Şerif, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası katıldığı televizyon programı canlı yayınında gözyaşı döktü
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Ramazan Şerif, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası katıldığı televizyon programı canlı yayınında ağladı.
DMO'ya bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen operasyonda Irak'ta öldürüldü. Euronews.com'da Görüntüle