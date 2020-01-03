İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani kimdir?
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İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani kimdir?

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürdüğü İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani (62) kimdir?

03.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:24
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani kimdir?

'da 1979'da gerçekleştirilen İslam Devrimi'nden bu yana adı gündemden hiç düşmeyen ve devrimin "şahin" yüzlü simalarından olan , 'ın başkenti 'ta ABD tarafından düzenlenen saldırıda 62 yaşında öldürüldü.


İran'ın Kirman eyaletinde 1957'de fakir bir ailede dünyaya geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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