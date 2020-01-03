İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani kimdir?

03.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:24

İran'da 1979'da gerçekleştirilen İslam Devrimi'nden bu yana adı gündemden hiç düşmeyen ve devrimin "şahin" yüzlü simalarından olan Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından düzenlenen saldırıda 62 yaşında öldürüldü.



İran'ın Kirman eyaletinde 1957'de fakir bir ailede dünyaya geldi. Euronews.com'da Görüntüle