İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Dabirian öldürüldü
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İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Dabirian öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Farhad Dabirian'ın Suriye'de öldürüldüğü açıklandı.

07.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:05
İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Dabirian öldürüldü

Komutanlarından Farhad Dabirian'ın 'de öldürüldüğü açıklandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, üst düzey İran Devrim Muhafızları komutanlarından Farhad Dabirian'ın Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Sayeda Zeinaba bölgesinde dün öldürüldüğünü açıkladı. Dabirian'ın, İran Devrim Muhafızları'nın Sayeda Zeinaba bölgesinden sorumlu olduğu ve Suriye'nin Palmira şehrinde DEAŞ'a karşı operasyonları yönettiği belirtildi.

Dabirian'a nasıl ve kim tarafından öldürüldüğüne ilişkin açıklama yapılmadı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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