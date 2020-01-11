İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade, Ukrayna uçağının...
İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade, Ukrayna uçağının düşürülmesine yönelik, "Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum.
11.01.2020 13:47 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:52
İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade, Ukrayna uçağının düşürülmesine yönelik, "Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Yetkililer ne karar alırlarsa uymaya hazırım" dedi. - TAHRAN
Kaynak: İHA